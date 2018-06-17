Ресторан в Самаре в честь победы сербов над костариканцами на ЧМ угостил болельщиков мясом

После матча ресторан установил перед входом огромный гриль, на котором было поджарено 50 кг мяса по сербскому рецепту - плескавицу

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Сербский ресторан в Самаре в связи с победой сборной Сербии в матче чемпионата мира по футболу над командой Коста-Рики угостил всех пришедших болельщиков 50 кг мяса на гриле.

Сборная Сербии победила команду Коста-Рики в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Самара- Арена".

После матча ресторан установил перед входом огромный гриль, на котором было поджарено 50 кг мяса по сербскому рецепту - плескавицу. Угоститься блюдом пришли как сербские, так и костариканские болельщики, компанию им составили обычные прохожие.

Мясо было съедено за 20 минут. Процесс сопровождался песнями, танцами, скандированием кричалок и совместной фотосессией. После этого болельщики дружно отправились в фан-зону для просмотра матча между сборными Бразилии и Швейцарии.

Следующая игра в Самаре пройдет 21 июня между командами Дании и Австралии.