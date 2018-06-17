Делегации восьми стран-участниц ЧМ-2018 посетят Нижний Новгород

В регионе будут работать выездные консульские пункты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Делегации правительств и зарубежных посольств восьми стран-участниц чемпионата мира по футболу посетят Нижегородскую область, в регионе будут работать выездные консульские пункты. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства области.

"Всего в списке почетных гостей значатся 72 человека, в их числе - вице-президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер, посол Республики Корея У Юн Гын, посол Королевства Швеция Петер Эриксон, посол Хорватии Тончи Станичич, посол Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио, посол Панамы Мигель Лекаро Барсенас", - говорится в сообщении.

На первый матч в Нижнем Новгороде 18 июня ожидается приезд делегаций Южной Кореи и Швеции, а в течение следующих двух недель в регион прибудут представители других стран-участниц. "Представители иностранных делегаций, которые приедут в Нижний Новгород, будут напрямую задействованы в работе по оказанию помощи своим согражданам", - добавили в правительстве.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе "Нижний Новгород" состоятся игры группового этапа Швеция - Южная Корея, Аргентина - Хорватия, Англия - Панама и Швейцария - Коста- Рика. Стадион также примет матч 1/8 финала и четвертьфинала турнира.