Бирхофф: немцы допустили слишком много ошибок в игре ЧМ-2018 с мексиканцами

В воскресенье встреча группы F завершилась победой мексиканцев со счетом 1:0

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Поражение от мексиканцев нельзя объяснять тем, что сборная Германии пытается избежать встречи с бразильцами в плей-офф чемпионата мира. Как заявил журналистам менеджер немецкой сборной, бывший нападающий команды Оливер Бирхофф, немцы допустили слишком много ошибок

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В воскресенье встреча группы F завершилась победой мексиканцев со счетом 1:0. Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Мы знали, что нам предстоит очень сложная игра, потому что мексиканцы играют очень организованно и обладают хорошими игроками. Наша команда к тому же слишком много ошибалась и не смогла реализовать свои моменты. Будем разбирать ошибки и делать выводы", - прокомментировал встречу Бирхофф.

В 1/8 финала команды группы F сыграют с участниками группы Е, где собраны сборные Бразилии, Швейцарии, Сербии и Коста-Рики. "Не пытаемся выбирать себе соперника, не выдумывайте. Мы просто хотим побеждать в каждом матче", - заявил Бирхофф.

В группе F также выступают команды Швеции и Южной Кореи.