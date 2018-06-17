Фильм о дружбе болельщиков Южной Кореи и КНДР показали в Нижнем Новгороде

На показ пришли 170 человек, примерно 70 из которых - представители корейской национально-культурной автономии Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Делегация Южной Кореи привезла в Нижний Новгород фильм о страстных футбольных болельщиках, которые пытаются дружить, несмотря на противоречия между Республикой Корея и КНДР.

"Фильм "Мечты сбываются" говорит об отношении корейской нации к футболу, к тому, как футбол стирает все границы между нашими государствами. Несмотря на политику, люди хотят общаться, дружить, вместе играть в эту прекрасную игру. Главный герой фильма - командир дислоцированного в демилитаризованной зоне северокорейского подразделения - страстный футбольный болельщик команды Южной Кореи", - рассказала ТАСС сотрудник отдела культуры посольства Республики Корея Нури Ли.

Фильм показали в культурном центре "Рекорд" на корейском языке с русскими субтитрами. На показ пришли 170 человек, примерно 70 из которых - представители корейской национально-культурной автономии Нижнего Новгорода. Многие из них одели красные рожки - символ корейских фанатов.

"Сборную Южной Кореи называют "Красными дьяволами", поэтому мы носим рожки. Они отражают нашу ярую поддержку национальной сборной. А вообще, корейские фанаты на самом деле очень дружелюбные, никогда не дерутся и ведут себя культурно", - отметила Нури Ли.

Руководитель корейской автономии Нижнего Новгорода Олег Тон рассказал ТАСС, что будет болеть как за сборную Южной Кореи, так и российскую сборную. "Ждем только победы от нашей команды, но и за российскую сборную будем болеть не меньше. Для нас эти страны одинаково дороги", - отметил собеседник агентства.

18 июня на стадионе "Нижний Новгород " состоится игра между командами Швеции и Южной Кореей. Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах.