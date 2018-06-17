Более сотни бразильских болельщиков в Сочи поддерживают сборную в матче со швейцарцами

Бразильцы волнуются не только за исход проходящего матча, но и за судьбу сборной на чемпионате мира

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Более сотни бразильских болельщиков в фан-зоне в Сочи поддерживают сборную своей страны, которая в эти минуты в Ростове-на-Дону играет в матче чемпионата мира со швейцарцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это первая наша игра [на турнире], поэтому мы все здесь на нервах. Но я не жалею, что не могу поддержать сборную на стадионе, я могу это сделать здесь, в фан-зоне, так же сильно", - рассказал ТАСС бразильский болельщик Рикардо Самариола.

Бразильцы также волнуются не только за исход проходящего матча, но и за судьбу сборной на чемпионате мира. "Мы проиграли в прошлый раз 1:7 (на ЧМ-2014 с таким счетом бразильцы проиграли в полуфинале немцам - прим. ТАСС), я даже не знаю, чего ждать на этом чемпионате", - поделился Хорхе Мендес.

Среди бразильцев наблюдается приподнятое настроение. Они фотографируются с национальным флагом, распевают песни и делают селфи с российскими болельщиками.

"Да, тяжелая игра, но мы же все верим в нашу сборную. Я очень ждал эту игру, мне приятно смотреть ее именно здесь, в Сочи, потому что я просто влюбилась в местную природу", - сказала болельщица из бразильского Сан-Паулу Эсперанса Эрнандес.