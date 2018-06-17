Сычев рассказал, что болел за мексиканцев в матче ЧМ-2018 с немцами до хрипа в голосе

Бывший нападающий сборной России считает, что мексиканцы "могут преподнести сюрприз"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал, что в матче сборных Германии и Мексики на чемпионате мира болел за мексиканцев так, что охрип от криков. Об этом он после игры сообщил журналистам.

В воскресенье сборная Мексики в матче первого тура группового этапа одержала победу над действующими чемпионами мира со счетом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Охрип, кричал, "топил" за мексиканцев, нравится эта команда. Сил на концовку им не хватило, но они молодцы. В последние пять минут немцы давили, сами видели, создали несколько моментов, прессинговали. Посмотрим, как далеко пройдут мексиканцы, это был всего первый матч, но они могут преподнести сюрприз", - заявил Сычев.

Сычев является лучшим футболистом страны 2004 года. За сборную России нападающий провел 47 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал семь голевых передач. Сычев играл за сборную России на чемпионате мира 2002 года, где провел три матча и забил один гол, отдав три результативные передачи. Форвард является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и чемпионом России 2004 года в составе московского "Локомотива".