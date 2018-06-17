Лёв: немцы не развалятся после поражения от мексиканцев, команда выйдет из группы на ЧМ

Главный тренер немецкой команды уверен, что его подопечные выйдут из группы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Германии не развалится, проиграв команде Мексики на групповом этапе чемпионата мира по футболу, она обязательно выйдет в плей- офф. Об этом журналистам заявил главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв.

Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой мексиканцев со счетом 1:0.

"Да, это первое поражение, иногда происходят такие вещи, всегда что-то случается впервые. Просто сегодня мы не играли так, как раньше. Но это не значит, что мы развалимся, для этого нет причин. Мы придерживаемся нашей тактической линии, мы выйдем из группы", - заявил Лёв.

В следующем матче сборная Германии сыграет с командой Швеции 23 июня в Сочи.