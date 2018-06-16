Болельщики начали приезжать в город еще за несколько дней до первого матча

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Около десяти тысяч болельщиков из Бразилии и Швейцарии приехали в Ростов-на- Дону на первый в городе матч чемпионата мира по футболу. Уже к середине воскресенья все центральные улицы превратились в многонациональный квартал - здесь в большом количестве гуляли гости в желто-зеленых и красно-белых майках с флагами своих сборных. Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня и начнется в 21:00 мск.

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Болельщики начали приезжать в Ростов-на-Дону еще за несколько дней до первого матча. Еще за пять часов до игры гости направились в сторону стадиона "Ростов-Арена" по пешеходной зоне Ворошиловского проспекта и через новый мост через реку Дон. Нередко они останавливались, чтобы выпить кофе в местных кафе и сфотографироваться с россиянами на фоне города и местных булочных. Несмотря на то, что ходили автобусы-шаттлы, болельщики в основном шли к "Ростов-Арене" пешком. Погода в Ростове в воскресенье по-летнему жаркая и солнечная - воздух прогрелся до 25 градусов, однако дует прохладный ветер. Для болельщиков и из Бразилии, и из Швейцарии, по их словам, это вполне комфортно. Иностранные фанаты подходили друг к другу, кричали названия сборных и пели гимны, по-дружески смеялись, давали "пять" друг другу. Неймар против Шакири И бразильские, и швейцарские болельщики, как и принято перед матчем, делали свои прогнозы. По мнению швейцарца Андре, который передвигается на инвалидной коляске и специально прилетел в Ростов на игру национальной сборной, выиграют его соотечественники. "Я счастлив, что смог приехать. Думаю, счет будет 2:1 в пользу сборной Швейцарии", - сказал он ТАСС. Оливер из Швейцарии, который гулял в воскресенье по центру города в шапке-ушанке, подаренной ему в Молдавии, также надеется на победу сборной. "2:1 - сборная Швейцарии выиграет, у нас два мяча забьет Шакири, у них - Неймар. В России хорошие люди, гостеприимные, очень мне симпатичны", - поделился он впечатлениям.

А швейцарские болельщики очень шумные:) верят в 2:1 над Бразилией pic.twitter.com/uiCVB2VyMH — Sergey L. (@SergeyL65571541) June 17, 2018

Другой болельщик из Швейцарии - Кристиан - рассчитывает хотя бы на ничью. "Я два дня здесь, прекрасная погода, комфортная. Это мой первый визит в Россию, здесь вкусная еда, атмосфера. Мне кажется, сегодня игра закончится со счетом 1:1, забьют Шакири и Неймар", - поделился он с ТАСС своими ожиданиями. Их оппоненты - бразильские болельщики - приехали в город на Дону в большем количестве. Они также прогуливались по главным улицам с флагами сборных и пели песни. "Я первый раз в России, это очень большая и гостеприимная страна. Надеюсь, сборная Бразилии выиграет со счетом 2:0, Неймар и Коутиньо забьют", - сказал Ренато из Рио-де-Жанейро. На матч приехали и целыми семьями. Лариса из Бразилии нарядила своих дочерей в синие платья и бантики - в цвета сборной. "Сборная Бразилии выиграет со счетом 3:0, Неймар забьет. Мне нравится здесь. Я приехала с двумя маленькими детьми - Валентиной и Бэлой", - говорит она. Фото с Забивакой на память и танцы у стадиона Возле стадиона за четыре часа до игры начала кипеть жизнь. Бразильцы устроили здесь импровизированное поле, дети гоняли в мяч. Также на отдельной сцене выступали казачьи коллективы, а иностранцы танцевали под донские мотивы. Болельщики под звуки барабанов танцевали ламбаду. Все активно фотографировались со статуей волка Забиваки - талисмана чемпионата мира по футболу в России. Многие покупали себе на память шапку с его изображением. К примеру, Алишендри из Бразилии купил себе на память такую. "Повезу к себе на родину кусочек большого праздника, это круто", - сказал он.

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