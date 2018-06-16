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17 июня, 21:09
Бразильские болельщики ищут в Ростове-на-Дону невест и танцуют возле стадиона ламбаду
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
© Альберт Стародубцев/ТАСС
© Сергей Леваненков/ТАСС
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Болельщики начали приезжать в город еще за несколько дней до первого матча

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Около десяти тысяч болельщиков из Бразилии и Швейцарии приехали в Ростов-на- Дону на первый в городе матч чемпионата мира по футболу. Уже к середине воскресенья все центральные улицы превратились в многонациональный квартал - здесь в большом количестве гуляли гости в желто-зеленых и красно-белых майках с флагами своих сборных.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня и начнется в 21:00 мск.

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Болельщики начали приезжать в Ростов-на-Дону еще за несколько дней до первого матча. Еще за пять часов до игры гости направились в сторону стадиона "Ростов-Арена" по пешеходной зоне Ворошиловского проспекта и через новый мост через реку Дон. Нередко они останавливались, чтобы выпить кофе в местных кафе и сфотографироваться с россиянами на фоне города и местных булочных.

Несмотря на то, что ходили автобусы-шаттлы, болельщики в основном шли к "Ростов-Арене" пешком. Погода в Ростове в воскресенье по-летнему жаркая и солнечная - воздух прогрелся до 25 градусов, однако дует прохладный ветер. Для болельщиков и из Бразилии, и из Швейцарии, по их словам, это вполне комфортно. Иностранные фанаты подходили друг к другу, кричали названия сборных и пели гимны, по-дружески смеялись, давали "пять" друг другу.

Неймар против Шакири

И бразильские, и швейцарские болельщики, как и принято перед матчем, делали свои прогнозы. По мнению швейцарца Андре, который передвигается на инвалидной коляске и специально прилетел в Ростов на игру национальной сборной, выиграют его соотечественники. "Я счастлив, что смог приехать. Думаю, счет будет 2:1 в пользу сборной Швейцарии", - сказал он ТАСС.

Оливер из Швейцарии, который гулял в воскресенье по центру города в шапке-ушанке, подаренной ему в Молдавии, также надеется на победу сборной. "2:1 - сборная Швейцарии выиграет, у нас два мяча забьет Шакири, у них - Неймар. В России хорошие люди, гостеприимные, очень мне симпатичны", - поделился он впечатлениям.

Другой болельщик из Швейцарии - Кристиан - рассчитывает хотя бы на ничью. "Я два дня здесь, прекрасная погода, комфортная. Это мой первый визит в Россию, здесь вкусная еда, атмосфера. Мне кажется, сегодня игра закончится со счетом 1:1, забьют Шакири и Неймар", - поделился он с ТАСС своими ожиданиями.

Их оппоненты - бразильские болельщики - приехали в город на Дону в большем количестве. Они также прогуливались по главным улицам с флагами сборных и пели песни. "Я первый раз в России, это очень большая и гостеприимная страна. Надеюсь, сборная Бразилии выиграет со счетом 2:0, Неймар и Коутиньо забьют", - сказал Ренато из Рио-де-Жанейро.

На матч приехали и целыми семьями. Лариса из Бразилии нарядила своих дочерей в синие платья и бантики - в цвета сборной. "Сборная Бразилии выиграет со счетом 3:0, Неймар забьет. Мне нравится здесь. Я приехала с двумя маленькими детьми - Валентиной и Бэлой", - говорит она.

Фото с Забивакой на память и танцы у стадиона

Возле стадиона за четыре часа до игры начала кипеть жизнь. Бразильцы устроили здесь импровизированное поле, дети гоняли в мяч. Также на отдельной сцене выступали казачьи коллективы, а иностранцы танцевали под донские мотивы. Болельщики под звуки барабанов танцевали ламбаду.

Все активно фотографировались со статуей волка Забиваки - талисмана чемпионата мира по футболу в России. Многие покупали себе на память шапку с его изображением. К примеру, Алишендри из Бразилии купил себе на память такую. "Повезу к себе на родину кусочек большого праздника, это круто", - сказал он.

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Одна из ростовчанок, загорающих на пляже на берегу Дона с утра, рассказала, что бразильские болельщики здесь уже побывали, несмотря на то, что купаться запрещено.

"Сегодня здесь купались три бразильца, это были молодые ребята, лет 30. Они не обратили внимания на запрещающую табличку, быстро залезли в воду и искупались. Холодная ли для них оказалась вода? Нет, они долго бултыхались и все время заразительно хохотали", - сказала она, не представившись.

В поисках невесты

Некоторые болельщики и вовсе приехали в Ростов найти невесту. "Я приехал в Россию не только для того, чтобы поддержать свою команду, хочу найти себе невесту. В Ростове- на-Дону очень прекрасные девушки, просто супер", - рассказал ТАСС один из бразильских фанатов, не назвав своего имени. Болельщик при этом не уточнил, ограничится ли ареал поисков только Ростовом-на-Дону, или он будет продолжать искать счастье в других городах России, где будет играть его команда.

Российские болельщики делали селфи с иностранцами. Многие бразильцы вели прямые трансляции в соцсетях, рассказывали о том, что происходит возле стадиона. Гостей Ростова впечатлил воскресный закат, и они решили сфотографироваться на его фоне. "Чемпионат мира к нам приехал, не мы к нему поехали, будем смотреть хороший футбол", - сказал болельщик из Ростова Антон в ожидании матча.

В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей турнира: на групповом этапе, кроме сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня); 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.

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