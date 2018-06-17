Футболист сборной Германии: мексиканцы переиграли тактически немцев в матче ЧМ

При этом Марвин Платтенхардт выразил уверенность, что его сборной удастся выиграть две оставшиеся в группе встречи

Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой мексиканцев со счетом 1:0.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу тактически переиграла команду Германии в матче чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал защитник немецкой команды Марвин Платтенхардт.

"Мексиканцы сыграли очень хорошо, полностью отдались игре, а нам, к сожалению, это не удалось. Они переиграли нас тактически. Мы искали разные подходы к воротам, но забить нам не удалось. Уверен, что нам удастся прибавить и выиграть две оставшиеся в группе встречи", - отметил Платтенхардт.

Подавляющее большинство болельщиков на стадионе поддерживали мексиканцев. "Немецкие болельщики тоже прекрасно нас поддерживали. Да, мексиканцы сегодня были громче, но нам это не мешало", - сказал защитник.

В группе F также выступают команды Швеции и Южной Кореи, которые свой матч проведут 18 июня.