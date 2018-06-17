Лёв: немцам надо извлечь урок из поражения от мексиканцев перед следующими матчами ЧМ

Главный тренер немецкой команды отметил, что игра мексиканцев не стала для него откровением

Действующие чемпионы мира в воскресенье потерпели поражение от мексиканцев со счетом 0:1 в первом матче турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Немецким футболистам нужно извлечь урок из поражения от сборной Мексики на чемпионате мира перед следующими матчами турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв.

"Мы разочарованы, это первый матч, мы его проиграли. Для нас это абсолютно ненормальная и непривычная ситуация, - сказал Лёв. - Мы всегда выигрывали на предыдущих турнирах. Надо примириться с этим и извлечь урок для следующих игр".

Игра сборной Мексики по футболу не стала откровением для тренера сборной Германии.

"Мы ожидали такой игры от сборной Мексики - команда последние два-три года играла последовательно и систематично, мексиканцы быстро переходят из обороны в атаку, в каждом матче они всегда владеют мячом, в этом плане они эксперты, - отметил Лёв. - Нам же в первом тайме просто не удавалось забить, играли длинные пасы, теряли мячи".

"Во втором тайме мы старательно хотели сравнять счет, но нам это не удалось, - отметил он. - Мы давили на мексиканцев на их половине поля, но они нас подлавливали на контратаках. Что касается силы или физики, я не вижу здесь особых недостатков у нашей сборной", - отметил Лёв.

В следующем матче сборная Германии в рамках группы F сыграет с командой Швеции 23 июня в Сочи.