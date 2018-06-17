Осорио: сборная Мексики обыграла команду Германии на ЧМ, потому что не боялась проиграть

Главный тренер мексиканцев отметил, что команде еще предстоят непростые соперники

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу выиграла матч группового этапа чемпионата мира у команды Германии, поскольку не боялась проиграть действующему чемпиону мира. Об этом журналистам сообщил тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

"Произошедшее здесь - заслуга моих игроков. Сегодня мы играли на победу, но не боялись поражения, сборная была мужественной и оборонялась сердцем. Пользуясь возможностью, хочу сказать - посвящаем нашу победу мексиканским болельщикам, приехавшим болеть за нас в Москву, и тем, кто болеет за нас во всем мире, вы заслужили эту победу", - сказал Осорио.

"Конечно, у нас был тактический план на эту игру, который мы разработали уже шесть месяцев назад. У нас всегда было два быстрых игрока, а Лосано - наш самый быстроногий. При всем уважении к сопернику, скажу - мы лидировали. Мы знали, что сборная Германии великолепная команда, которая, проигрывая, делает замены, возвращается в атаку, и мы были к этому готовы", - рассказал тренер сборной.

Осорио отметил, что команде еще предстоят непростые соперники. "Мы хорошо играли, но Швеция будет тоже крепким орешком, мы играли с ними в 2002 году, и на чемпионате мира тоже. Они, кстати, выигрывали у итальянцев. Непростой соперник и Южная Корея", - отметил он.

В следующем матче немцы 23 июня сыграют с командой Швеции в Сочи, в тот же день сборная Мексики встретится с южнокорейцами в Ростове-на-Дону.