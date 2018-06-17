Футболист сборной Мексики Лосано считает гол в ворота немцев на ЧМ лучшим в своей карьере

В воскресенье мексиканцы в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Германии со счетом 1:0 в матче чемпионата мира

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики по футболу Ирвинг Лосано считает свой гол в ворота действующих чемпионов мира немцев лучшим в своей карьере. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье мексиканцы в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Германии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Лосано забил единственный гол.

"Я думаю, это мой лучший гол, который я забивал. Мы все мечтали играть на чемпионате мира, и этот гол многое предопределил - нам удалось сыгранно выступить, ребята играли очень быстро. То, что здесь произошло, результат огромной работы, которую мы проделали", - рассказал Лосано.

"После первого тайма тренер сказал нам - продолжайте так же, максимально выкладывайтесь. Он читал нашу игру правильно, поэтому мы продолжали лидировать с преимуществом в один гол. Не знаю, крупнейшая ли это победа в истории, но мы начали этот турнир с правой ноги - обыграли действующего чемпиона мира".

В следующем матче немцы 23 июня сыграют с командой Швеции в Сочи, в тот же день сборная Мексики встретится с южнокорейцами в Ростове-на-Дону.