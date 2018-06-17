Матч посетили 41 432 человека, которые поддерживали свои команды на протяжении всей игры

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии с минимальным счетом обыграла команду Коста-Рики в первом матче на чемпионате мира по футболу. Судьбу игры решил точный удар со штрафного защитника Александра Коларова незадолго до конца встречи. Болельщики начали наполнять территорию стадиона "Самара-Арена" за три часа до игры. Невооруженным глазом было видно численное превосходство костариканских болельщиков над сербами, что выливалось и в существенную разницу в шумовой поддержке. Но соседство фанатов двух стран вышло сугубо мирным, совместные фотосессии вылились во взаимные объятия и скандирования общеизвестных футбольных кричалок.

Матч посетили 41 432 человека, которые поддерживали свои команды на протяжении всей игры. Несмотря на то, что сербов было намного меньше, это не помешало им раз за разом перекрикивать костариканских любителей футбола. Стоит отметить, что сербским болельщикам своими голосами помогали россияне, пришедшие поддержать сборную дружественной страны. Во втором тайме было слышно, как кричалка "Сербия! Сербия!" трансформируется в лозунг "Россия! Россия!". Запал костариканцев же слегка иссяк после того, как стало понятно, что их сборная начнет чемпионат мира с поражения. Равная борьба и чудесный удар Коларова В отличие от трибун, на поле товарищеским духом и не пахло, ведь обе сборные, вышедшие на поле самарского стадиона, понимали важность первой игры на чемпионате мира и готовы были отдать все для победы. Начало матча выдалось жарким, соперники обменялись несколькими опасными атаками, после чего темп упал, и команды начали тактическую борьбу. Матч изобиловал борьбой, которая во втором тайме привела к нескольким опасным стыкам и желтым карточкам. Казалось, что встреча катится к закономерной ничьей, но точный удар со штрафного капитана сербов Александра Коларова решил исход матча и принес сборной Сербии необходимые на старте турнира три очка. "Где-то у меня сидела в голове возможность гола, но в первую очередь я хотел, чтобы мы сыграли как команда, именно так все и прошло. Мы демонстрировали все лучшее на поле, тренер хорошо нас подготовил, мы знали, что стандарты наша сильная сторона, этого хватило для трех очков. Я как капитан доволен тем, что показала команда", - поделился эмоциями после победы Коларов, который был признан игроком матча.

Смотрите также Сборная Сербии победила команду Коста-Рики в матче чемпионата мира по футболу