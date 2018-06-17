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17 июня, 20:28
Точный удар Коларова принес сербам минимальную победу над костариканцами в матче ЧМ
Футболисты сборной Сербии
© Егор Алеев/ТАСС
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Матч посетили 41 432 человека, которые поддерживали свои команды на протяжении всей игры

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии с минимальным счетом обыграла команду Коста-Рики в первом матче на чемпионате мира по футболу. Судьбу игры решил точный удар со штрафного защитника Александра Коларова незадолго до конца встречи.

Болельщики начали наполнять территорию стадиона "Самара-Арена" за три часа до игры. Невооруженным глазом было видно численное превосходство костариканских болельщиков над сербами, что выливалось и в существенную разницу в шумовой поддержке. Но соседство фанатов двух стран вышло сугубо мирным, совместные фотосессии вылились во взаимные объятия и скандирования общеизвестных футбольных кричалок.

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Матч посетили 41 432 человека, которые поддерживали свои команды на протяжении всей игры. Несмотря на то, что сербов было намного меньше, это не помешало им раз за разом перекрикивать костариканских любителей футбола. Стоит отметить, что сербским болельщикам своими голосами помогали россияне, пришедшие поддержать сборную дружественной страны.

Во втором тайме было слышно, как кричалка "Сербия! Сербия!" трансформируется в лозунг "Россия! Россия!". Запал костариканцев же слегка иссяк после того, как стало понятно, что их сборная начнет чемпионат мира с поражения.

Равная борьба и чудесный удар Коларова

В отличие от трибун, на поле товарищеским духом и не пахло, ведь обе сборные, вышедшие на поле самарского стадиона, понимали важность первой игры на чемпионате мира и готовы были отдать все для победы. Начало матча выдалось жарким, соперники обменялись несколькими опасными атаками, после чего темп упал, и команды начали тактическую борьбу. Матч изобиловал борьбой, которая во втором тайме привела к нескольким опасным стыкам и желтым карточкам. Казалось, что встреча катится к закономерной ничьей, но точный удар со штрафного капитана сербов Александра Коларова решил исход матча и принес сборной Сербии необходимые на старте турнира три очка.

"Где-то у меня сидела в голове возможность гола, но в первую очередь я хотел, чтобы мы сыграли как команда, именно так все и прошло. Мы демонстрировали все лучшее на поле, тренер хорошо нас подготовил, мы знали, что стандарты наша сильная сторона, этого хватило для трех очков. Я как капитан доволен тем, что показала команда", - поделился эмоциями после победы Коларов, который был признан игроком матча.

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Наставник сборной Сербии Младен Крстаич на послематчевой пресс-конференции не скрывал удовлетворения от игры своих подопечных. "Мы были активными, мы играли как единая команда, которая сфокусирована на одном - победе. Конечно, было давление на игроков, меня, я это чувствую на протяжении последних 7-8 месяцев, чувствую ответственность. Сегодня я счастлив, горжусь своими игрокам и без ложной скромности скажу, что мы на поле подчеркнули великолепную атмосферу в нашей команде", - отметил специалист.

Совсем другие ощущения испытывали костариканцы, которые при этом отмечали, что вся борьба в группе еще впереди. "Все матчи важны, мы играем с сильными командами, но намерения у нас те же самые, мы нацелены на выход из группы. Ничего еще не закончилось, нужно амбициозно пробиваться вперед. То, что я увидел в раздевалке, говорит о том, что мы не потеряли веры в себя", - сказал тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес.

Солидарность с Рамиресом проявил капитан команды Джанкарло Гонсалес. "Сегодня мы проиграли важный матч, но нам не стоит опускать голову. Играли мы неплохо, сейчас надо готовиться к следующей встрече, мы являемся достойным соперником. Когда мы раньше выходили на поле, нас считали не самыми сильными конкурентами, но сегодня мы видели, что сербы настроились по-особенному на игру", - поделился мнением футболист.

Позднее в воскресенье между собой сыграют соперники сербов и костариканцев - сборные Бразилии и Швейцарии. Во втором туре сербские футболисты встретятся 22 июня в Калининграде со швейцарцами, команда Коста-Рики в тот же день в Санкт-Петербурге проведет матч против бразильцев.

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