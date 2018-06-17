Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч ЧМ-2018 со швейцарцами

Также стал известен состав сборной Швейцарии

РОСТОВ-НА-ДОНУ 17 июня. /ТАСС/. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар включен в стартовый состав сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующем образом: Алиссон, Данило, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Фелиппе Коутиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Также стал известен состав сборной Швейцарии на игру: Янн Зоммер, Штефан Лихштайнер, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Рикардо Родригес, Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемайли, Джердан Шакири, Харис Сеферович.

Встреча группы Е пройдет в воскресенье в Ростове-на- Дону. Начало матча - 21:00 мск.