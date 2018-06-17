Празднование гола сборной Мексики в матче с Германией привело к "землетрясению" в Мехико

Толчки зафиксировали по меньшей мере два датчика

МЕХИКО, 17 июня. /ТАСС/. "Землетрясение" произошло в столице Мексики в воскресенье, в ходе матча национальной сборной по футболу с командой Германии на чемпионате мира в Москве. Причиной "слабого подземного толчка" стало празднование гола Ирвинга Лосано в ворота Мануэля Нойера в первом тайме. Такой вывод содержится в сообщении Сети сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований (исп. SIMMSA), размещенном в ее Twitter.

"Зарегистрированное в городе Мехико землетрясение имело искусственный характер, - говорится в тексте. - Вероятно, оно было вызвано массовыми прыжками во время гола команды Мексики на чемпионате мира. Его зафиксировали по меньшей мере два датчика".