В воскресенье в матче группы F мексиканцы одержали победу над немцами со счетом 1:0, Лосано стал автором гола

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Германии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В воскресенье в матче группы F мексиканцы одержали победу над немцами со счетом 1:0, Лосано стал автором гола. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

В следующем матче немцы 23 июня сыграют с командой Швеции в Сочи, в тот же день сборная Мексики встретится с южнокорейцами в Ростове-на-Дону.