История встреч

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17 июня, 19:53
Действующие чемпионы мира немцы проиграли мексиканцам в стартовом матче на ЧМ-2018
Футболисты сборной Мексики
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Мексики

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Германии со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы F, которую посетили 78 011 человек, прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Единственный гол на 35-й минуте забил форвард Ирвинг Лосано. Не смог принять участие в матче защитник немцев Йонас Гектор. По информации СМИ, причиной этому стала простуда. В стартовом составе команды его заменил Марвин Платтенхардт.

Сборные Южной Кореи и Швеции, которые также попали в группу F, матч первого тура группового раунда проведут в понедельник (начало - 15:00 мск) в Нижнем Новгороде. В следующем матче сборная Мексики 23 июня сыграет с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону. Сборная Германии в тот же день на стадионе "Фишт" в Сочи встретится с командой Швеции.

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Сборная Германии является действующим чемпионом мира. Второе мировое первенство подряд действующие победители проигрывают в стартовых матчах. В 2014 году сборная Испании со счетом 1:5 была разгромлена командой Нидерландов, в итоге испанцы не сумели выйти из группы. Третий чемпионат мира подряд сборная, которая защищает титул, не может одержать победу в стартовой игре, итальянцы в 2010 году сыграли вничью с парагвайцами (1:1) и в итоге также не смогли выйти в плей-офф.

Немцы побеждали в стартовых матчах на последних семи чемпионатах мира. Последний раз они не смогли победить в 1986 году, сыграв вничью с командой Уругвая (1:1). Мексиканцы не проигрывали в стартовых матчах на последних пяти мировых первенствах, последний раз они потерпели поражение в 1994 году в игре против норвежцев (0:1).

На 74-й минуте на поле вышел мексиканский полузащитник Рафаэль Маркес, для которого этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он повторил достижение своего соотечественника Антонио Карбахаля, немца Лотара Маттеуса и итальянца Джанлуиджи Буффона. Также Маркес в возрасте 39 лет и 124 дней стал четвертым в списке самых возрастных полевых игроков в истории мировых первенств, обойдя российского защитника Сергея Игнашевича (38 лет 335 дней).

История встреч

Сборные Мексики и Германии 12-й раз играли друг с другом, немцы одержали пять побед в очных встречах, мексиканцы победили во второй раз в истории, еще пять матчей завершились вничью. Четвертый раз команды встретились на чемпионатах мира, мексиканцы выиграли впервые после трех поражений.

Сборная Германии потерпела поражение на чемпионатах мира впервые с полуфинала ЧМ-2010, когда они уступили испанцам (0:1). С тех пор немцы одержали семь побед и один матч сыграли вничью. Впервые в истории сборная Германии на чемпионате мира проиграла команде, представляющей Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Ранее они семь раз встречались с командами Коста-Рики, США и Мексики, выиграв шесть матчей и один сыграв вничью.

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