Сборная Египта по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч с командой России на ЧМ

Встреча состоится 19 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу прилетела в Санкт-Петербург на второй матч группового этапа чемпионата мира, в котором подопечные Эктора Купера сыграют с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации.

Главный тренер египтян ранее говорил, что нападающий сборной Мохаммед Салах готов сыграть в матче против россиян. В воскресенье капитан сборной Египта Ахмед Фатхи получил травму на тренировке команды в Грозном. Медицинский штаб сборной Египта пришел к выводу, что она не помешает защитнику принять участие в тренировке в понедельник и в матче против команды России.

Сборная Египта встретится со сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге. Россияне после первого тура лидируют в группе А, имея в активе три очка, следом располагаются команды Уругвая (3), Египта (0) и Саудовской Аравии (0).