Тренер сборной Англии отдал долг памяти героям Сталинградской битвы

Гарет Саутгейт также заявил, что нахождение в Волгограде английской сборной напоминает об исторических связях России и Великобритании

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт отдал долг памяти героям Сталинградской битвы, заявил о важности совместной борьбы СССР и Великобритании против фашизма в годы войны.

В Волгограде 18 июня состоится матч между сборными Англии и Туниса. Он пройдет на стадионе "Волгоград-Арена", построенном к ЧМ-2018 у подножия Мамаева кургана - там во время Сталинградской битвы, с сентября 1942 года по январь 1943, шли ожесточенные бои. На Мамаевом кургане покоится прах более 35 000 защитников Сталинграда, центр архитектурного комплекса - монумент "Родина-мать зовет!".

"Мы знакомы с историей и значением города Волгограда. Сталинградская битва во Второй мировой войне - это часть нашего [общего] прошлого. Мы отдаем долг памяти погибшим в битве", - сказал в воскресенье в ходе пресс-конференции Гарет Саутгейт.

Он отметил, что нахождение в Волгограде английской сборной напоминает об исторических связях России и Великобритании. "Это также напоминает, что есть вещи большие, чем футбол", - добавил британец.