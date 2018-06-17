Саутгейт: сборная Англии считает фантастическими условия на ЧМ-2018

Англичане базируются во время чемпионата мира на базе в Рощино под Санкт-Петербургом

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу считает фантастическими условия и организацию на чемпионате мира в России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Гарет Саутгейт, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Хочу отметить фантастический уровень организации в России, - сказал он. - Мы рассматривали несколько вариантов баз, каждая из которых была отличной. Для себя мы выбрали место, где было бы достаточно спокойно, где футболисты смогли бы настраиваться на матчи, а их бы никто не отвлекал. Мы сделали правильный выбор и очень довольным им, можете спросить всех наших игроков, они ответят то же самое".

Англичане базируются во время чемпионата мира на базе в Рощино под Санкт-Петербургом. Сборная Англии 18 июня проведет первый матч турнира против команды Туниса на "Волгоград-Арене". Встреча в рамках группы G начнется в 21:00 мск.