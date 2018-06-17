Футболисты Крамарич, Калинич и Врсалько пропустили тренировку сборной Хорватии

В субботу сборная Хорватии обыграла со счетом 2:0 команду Нигерии в матче первого тура чемпионата мира

РОЩИНО /Ленинградская область/, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты Андрей Крамарич, Никола Калинич и Шиме Врсалько пропустили тренировку сборной Хорватии в воскресенье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу сборная Хорватии обыграла со счетом 2:0 команду Нигерии в матче первого тура чемпионата мира. Врсалько провел на поле всю игру, Крамарич вышел с первых минут и был заменен во втором тайме, а Калинич остался на скамейке запасных.

В тренировке в воскресенье приняли участие 20 футболистов. Тренерский штаб дал отдохнуть Крамаричу, Калиничу и Врсалько.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Хорватии выступает в группе D вместе с командами Аргентины, Исландии и Нигерии. В следующем матче хорваты сыграют против аргентинцев 21 июня в Нижнем Новгороде.