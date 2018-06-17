Игрок: футболистам сборной Коста-Рики не надо расстраиваться после поражения от сербов

В воскресенье сборная Коста-Рики в Самаре проиграла команде Сербии со счетом 0:1

"Сегодня мы проиграли важный матч, но нам не стоит опускать голову. Играли мы неплохо, сейчас надо готовиться к следующей встрече. Сегодня мы являемся достойным соперником. Когда мы раньше выходили на поле, нас считали не самыми сильным конкурентами, но сегодня мы видели, что сербы настроились по-особенному на игру", - сказал он.

Гонсалес добавил, что после поражения костариканцам будет сложно выйти из группы, но они будут бороться до конца. "У нас сильные соперники: сборная Бразилии, которая является фаворитом, и команда Швейцарии, которая тоже непроста, но нам надо настраиваться на победу в каждом матче и играть в свою игру", - добавил он.

По мнению форварда сборной Марко Уреньи, команда не должна была допускать такое большое количество ошибок. "Можно сказать, что в концовке матча атаки были трудными, но вся команда проявила себя хорошо, потому что в последние минуты было действительно трудно удержать атаку соперника. Наши нарушения в течение всего матча мешали нам собраться и в итоге привели к пропущенному голу. Что касается атаки, то нам важно было доверять своим товарищам", - отметил он.

Уренья подчеркнул, что на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году у сборная Коста-Рики были похожие матчи по расстановке на поле. "Мы использовали все наши возможности, чтобы атаковать. Согласен, что в концовке матча мы не должны были допускать таких ошибок, но мы привыкли, что в концовках матча удары становятся сложнее. Также хочу сказать, что все равно доволен игрой обеих команд", - сказал он.