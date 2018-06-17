Тренер: английские болельщики не должны создать проблем на ЧМ-2018

Сборная Англии 18 июня проведет первый матч на чемпионате мира, соперником команды станут тунисцы

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Английские фанаты не должны создать проблем для правоохранительных органов во время чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

"У нас прекрасные болельщики, и я уже встречался со многими из них, - сказал Саутгейт. - Но их почему-то быстро забывают, а помнят тех, кто устраивает проблемы. Я знаю, что многих скандальных болельщиков не пустили на чемпионат мира, поэтому мы рассчитываем, что на турнире не возникнет проблем с нашими фанатами".

Сборная Англии 18 июня проведет первый матч на чемпионате мира, соперником команды станут тунисцы. Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 21:00 мск.

Как ранее сообщал ТАСС, в Волгограде не будут усилены меры безопасности в день матча. В городе будет присутствовать не менее 3 тыс. английских болельщиков.