Тадич: сербам нельзя впадать в эйфорию после победы над костариканцами на ЧМ

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Победа в первом матче группового этапа чемпионата мира над сборной Коста-Рики не должна стать причиной эйфории у сербских футболистов. Об этом журналистам заявил полузащитник команды Сербии Душан Тадич.
В воскресенье в Самаре сербы в матче группы Е чемпионата мира победили сборную Коста-Рики со счетом 1:0.
"У нас есть масса причин для оптимизма после сегодняшней игры. Когда мы все едины, неважно, кто против нас, важно сражаться со всеми, тогда результат придет. Мы не должны впадать в эйфорию, нам нужно понять, что хорошо, а что плохо, чтобы мы также устранили свои ошибки", - заявил Тадич.
По мнению полузащитника национальной сборной Неманьи Матича, сборная Сербии смогла ответить на критику в ее сторону. "Каждый матч здесь - это битва, это настоящая война. Сегодня мы были более качественны в своих действиях. Игра показала, что мы не так плохи, как о нас говорят", - сказал футболист.
Во втором туре группового этапа сербы 22 июня в Калининграде сыграют с командой Швейцарии. Заключительный матч группы Е сборная Сербии проведет 27 июня в Москве против бразильцев.