Тадич: сербам нельзя впадать в эйфорию после победы над костариканцами на ЧМ

В воскресенье в Самаре сербы в матче группы Е чемпионата мира победили сборную Коста-Рики со счетом 1:0

В воскресенье в Самаре сербы в матче группы Е чемпионата мира победили сборную Коста-Рики со счетом 1:0.

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Победа в первом матче группового этапа чемпионата мира над сборной Коста-Рики не должна стать причиной эйфории у сербских футболистов. Об этом журналистам заявил полузащитник команды Сербии Душан Тадич.

"У нас есть масса причин для оптимизма после сегодняшней игры. Когда мы все едины, неважно, кто против нас, важно сражаться со всеми, тогда результат придет. Мы не должны впадать в эйфорию, нам нужно понять, что хорошо, а что плохо, чтобы мы также устранили свои ошибки", - заявил Тадич.

По мнению полузащитника национальной сборной Неманьи Матича, сборная Сербии смогла ответить на критику в ее сторону. "Каждый матч здесь - это битва, это настоящая война. Сегодня мы были более качественны в своих действиях. Игра показала, что мы не так плохи, как о нас говорят", - сказал футболист.

Во втором туре группового этапа сербы 22 июня в Калининграде сыграют с командой Швейцарии. Заключительный матч группы Е сборная Сербии проведет 27 июня в Москве против бразильцев.