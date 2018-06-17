Ракитич будет помогать тренеру сборной Хорватии в подготовке к матчу ЧМ против аргентинцев

Матч второго тура чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде

Матч второго тура чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде. В первой встрече на турнире хорваты победили команду Нигерии со счетом 2:0, а аргентинцы не смогли обыграть исландцев - 1:1.

РОЩИНО /Ленинградская область/, 17 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич будет помогать тренерскому штабу национальной команды в подготовке к матчу чемпионата мира против сборной Аргентины, в которой играет партнер Ракитича по испанской "Барселоне" - Лионель Месси. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер хорватов Златко Далич.

"Месси - великий игрок, лучший в мире. В течение следующих трех дней Ракитич будет моим помощником, и мы обязательно будем советоваться с ним, как остановить аргентинца - я всегда спрашиваю своих игроков о таких вещах, люблю общаться и слушать каждый совет. Все, что Иван расскажет, буду использовать, как смогу. Также помогут Лука Модрич и Матео Ковачич, которые играли против Месси", - сказал Далич, добавив, что сборная Хорватии устроила совместный просмотр матча Аргентина - Исландия и обрадовалась результату.

"Приятно, что мы сами начали чемпионат мира с победы, но мы целенаправленно готовились к игре с нигерийцами, времени на подготовку к игре против аргентинцев гораздо меньше - всего три дня", - добавил тренер.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Хорватии лидирует в группе D с тремя очками. Ниже располагаются команды Аргентины и Исландии, имеющие в активе по одному баллу. Последнюю строчку занимают нигерийцы, не набравшие очков.