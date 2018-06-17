Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира с египтянами

Встреча состоится 19 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Санкт-Петербург на второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной сборной.

Сборная Сербии победила команду Коста-Рики в матче чемпионата мира по футболу

На матч с командой не полетел полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму во встрече со сборной Саудовской Аравии (5:0). По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, он продолжит восстановление в Москве.

Матч с египтянами пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 19 июня. Сборная России лидирует в группе A с тремя очками, второе место занимает команда Уругвая (3), уступая по количеству забитых голов. Египтяне и саудовцы не набрали очков.

Встреча между командами России и Египта начнется в 21:00 мск.