Власти: стадион "Нижний Новгород" будет востребован после ЧМ-2018

Также футбольный стадион может быть задействован для проведения других спортивных мероприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Стадион в Нижнем Новгороде будет востребован для проведения в первую очередь крупных спортивных мероприятий после чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в воскресенье журналистам вице- губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"Стадион будет востребован, это уже показали первые три матча", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Речь идет о тестовых матчах в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Олимпиец" - "Зенит-2" (15 апреля), "Олимпиец" - "Ротор- Волгоград" (28 апреля) и "Олимпиец" - "Луч-Энергия" (6 мая).

"Мы полностью реализовали потенциал по продаже билетов, в том числе установили рекорд ФНЛ - 43 тыс. человек было на последнем матче. Считаем, что это хороший потенциал для того, чтобы не останавливаться. 22 июля мы проведем матч с "Тюменью" в ФНЛ, 27 июля у нас пройдет Суперкубок. Календарь достаточно сверстан", - пояснил вице-губернатор.

Также футбольный стадион может быть задействован для проведения других спортивных мероприятий, заметил вице-губернатор. "У нас есть заявка от Федерации регби России на проведение различных матчей", - сказал Сватковский. Чиновник добавил, что существует огромный потенциал для того, чтобы в дальнейшем стадион заполнялся.

Новый стадион "Нижний Новгород", вмещающий 45 тыс. болельщиков, построен к чемпионату мира в историческом районе Стрелки, рядом с местом слияние двух крупных рек - Волги и Оки.

В рамках чемпионата мира на стадионе состоятся игры группового этапа Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня) и Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Стадион также примет матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.