Менеджер команды: сборная Египта в матче с россиянами на ЧМ будет играть только на победу

Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге

ГРОЗНЫЙ, 17 июня. /ТАСС/. Сборной Египта по футболу предстоит сложный матч с россиянами на чемпионате мира, но команда стремится только к победе. Об этом заявил в воскресенье на тренировочной базе в Грозном главный менеджер египетской командой Ихаб Лехита, сообщили ТАСС в федерации футбола страны.

Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. В первом матче египтяне проиграли уругвайцам (0:1), а россияне разгромили саудовцев (5:0).

"Игра будет крайне тяжелой, учитывая, что соперник - хозяин поля, и его болельщики преобладают, но нам нужна только победа, чтобы сохранить шансы на участие в следующем раунде после проигрыша Уругваю", - сказал он. "Техническая группа нашей сборной хорошо изучила способы игры российской команды, и наши футболисты попытаются любым способом обыграть россиян", - заметил менеджер.