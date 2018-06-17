Власти Самарской области подарили сербскому футболисту Коларову сертификат на автомобиль

В воскресенье в Самаре сборная Сербии в матче группы Е чемпионата мира по футболу победила команду Коста-Рики со счетом 1:0

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вручил сертификат на внедорожник Lada 4x4 защитнику сборной Сербии Александру Коларову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В воскресенье в Самаре сборная Сербии в матче группы Е чемпионата мира по футболу победила команду Коста-Рики со счетом 1:0. Единственный гол забил Коларов.

"Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что будет вручен приз футболисту, который забьет первый гол на стадионе "Самара-Арена" в рамках чемпионата мира. Этот гол забил футболист Коларов, мы вручили ему приз - сертификат на Lada 4x4. Он был этому очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением", - сказал Азаров.

Во втором туре группового этапа сербы 22 июня в Калининграде сыграют с командой Швейцарии. Заключительный матч группы Е сборная Сербии проведет 27 июня в Москве против бразильцев.