Защитник сборной Сербии Коларов считает, что матч со швейцарцами будет самым сложным на ЧМ

В воскресенье сборная Сербии обыграла команду Коста- Рики со счетом 1:0

"Хотел бы посвятить свой гол и победу над костариканцами спортивному директору нашей федерации Горану Буневчевичу, у которого были проблемы со здоровьем. Мы поддерживаем его на сто процентов", - заявил Коларов в начале пресс-конференции.

"Где-то у меня сидела в голове возможность гола, но, прежде всего, я хотел, чтобы мы сыграли как команда, именно так все и прошло. Мы демонстрировали все лучшее на поле, тренер хорошо нас подготовил, мы знали, что стандарты наша сильная сторона, этого хватило для трех очков. Я как капитан доволен тем, что показала команда", - заявил Коларов.

"Есть несколько молодых игроков, очень важно, что есть три очка, но мы не завершили выступление на групповом этапе. Не хочу заниматься математикой, потому что попытки сыграть на ничью приведут к поражению. Конечно, мы хотим выиграть у швейцарцев, но матч будет самым тяжелым на этом этапе", - заключил он.

Во втором туре группового этапа сербы 22 июня в Калининграде сыграют с командой Швейцарии. Заключительный матч группы Е сборная Сербии проведет 27 июня в Москве против бразильцев.