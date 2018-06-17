Сборная Бельгии по футболу тренируется без травмированных Компани и Вермалена

Капитан бельгийской сборной Компани продолжает восстанавливаться после травмы паха

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Защитники сборной Бельгии по футболу Венсан Компани и Томас Вермален не принимают участия в тренировке команды перед первым матчем на чемпионате мира против сборной Панамы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Капитан бельгийской сборной Компани продолжает восстанавливаться после травмы паха, Вермален работает по индивидуальному плану из-за повреждения подколенного сухожилия. Футболисты еще не принимали участия в тренировках сборной Бельгии в России, тренерский штаб команды лишь за день до матча с панамцами принял решение не заменять травмированных игроков до первого матча на чемпионате мира.

Как в субботу сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, Вермален не прилетел с командой в Сочи, а остался в Москве (бельгийцы базируются в подмосковном Дедовске - прим. ТАСС). Как стало известно ТАСС, Компани при этом находится в расположении команды в Сочи, но не участвует в общей тренировке.

Сборная Бельгии проведет матч с панамцами на стадионе "Фишт" в понедельник, начало - 18:00 мск. Подопечные Мартинеса по собственному желанию проводят предматчевое занятие не на "Фиште", а на тренировочном поле напротив арены чемпионата мира.

На групповом этапе сборная Бельгии после матча с панамцами проведет еще две игры - против сборных Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).