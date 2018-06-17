Главный тренер сборной Сербии испытывает гордость после победы над костариканцами на ЧМ

В воскресенье сборная Сербии обыграла команду Коста- Рики со счетом 1:0

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Сербии по футболу Младен Крстаич испытывает радость и гордость за игроков своей команды после победы в матче группового этапа чемпионата мира. Об этом Крстаич заявил журналистам.

"Мы должны быть компактной единицей и в защите, и в атаке. Это то, что мы отмечали на протяжении последних двух недель. Темп у игры был хороший все 90 минут, мы доминировали, потом костариканцы попытались создавать угрозы. Соперник постарался сравнять счет, играл по своему плану в хороший футбол, но наша оборона была на своем месте и нейтрализовала все опасные моменты и сильные стороны соперника, о которых знали до старта матча", - отметил Крстаич.

"Мы были активными, мы играли как единая команда, которая сфокусирована на одном - победе. Конечно, было давление на игроков, меня, я это чувствую на протяжении последних семи-восьми месяцев, я чувствую ответственность. Сегодня я счастлив, горжусь своими игрокам и без ложной скромности скажу, что мы на поле подчеркнули великолепную атмосферу в нашей команде", - добавил он.

Во втором туре группового этапа сербы 22 июня в Калининграде сыграют с командой Швейцарии. Заключительный матч группы Е сборная Сербии проведет 27 июня в Москве против бразильцев.