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17 июня, 18:05
Тренер: сборная Коста-Рики не потеряла веру в себя после поражения от сербов на ЧМ
Главный тренер сборной Коста-Рики по футболу Оскар Рамирес
© Егор Алеев/ТАСС
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В воскресенье сборная Коста-Рики проиграла команде Сербии со счетом 0:1 в матче группы Е

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Поражение в первом матче группового этапа чемпионата мира от сборной Сербии не лишило костариканских футболистов веры в себя. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес.

В воскресенье сборная Коста-Рики проиграла команде Сербии со счетом 0:1 в матче группы Е. Голом отметился защитник Александр Коларов.

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"Те, кто были на прежних чемпионатах мира, знают, что первые матчи - это очень сложное дело. У меня было впечатление, что первые минуты мы были близки к тому, чтобы забить гол, но и у сербов все получалось. Мы старались прессинговать, мы играли далеко от штрафной, пытались атаковать по флангам, думали, что это их слабое место, пытались выполнить свой план на игру. Но сербы забили со стандарта, что тут можно было сделать?" - заявил Рамирес.

"Все матчи важны, мы играем с сильными командами, но намерения у нас те же самые, мы нацелены на выход из группы. Ничего еще не закончилось, нужно пробиваться вперед. То, что я увидел в раздевалке, говорит о том, что мы не потеряли веру в себя. У нас впереди сильные соперники, но кто знает, может у нас получится использовать свои шансы в матче с бразильцами", - добавил специалист.

Следующий матч группового этапа костариканцы проведут 22 июня в Санкт-Петербурге против команды Бразилии. В третьем туре сборная Коста-Рики сыграет против швейцарцев, матч пройдет 27 июня в Нижнем Новгороде.

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