Куртуа: сборная Бельгии по футболу чувствует себя увереннее в сравнении с прошлым ЧМ

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Бельгийские футболисты на чемпионате мира в России чувствуют себя увереннее, чем на турнире 2014 года. Игроки сборной стали более опытными и находятся на пике формы, сообщил журналистам вратарь команды Тибо Куртуа.
Сборная Бельгии в 2014 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира в Бразилии, где уступила команде Аргентины со счетом 0:1. Куртуа отыграл во всех пяти встречах сборной на турнире, дважды сыграв "на ноль".
"Я думаю, что все [наши футболисты] стали намного опытнее, ребята набрали хороший опыт и в жизни, и в футболе. Мы стали спокойнее и знаем, чего ожидать. Конечно, футбол полон сюрпризов, но у нас есть четкое представление, как мы будем играть. Психологически мы все готовы к игре", - сказал Куртуа.
Вратарь сборной Бельгии также добавил, что большая часть команды находится на пике формы, особенно полузащитник Эден Азар.
"Большинство из нас находится на пике формы. Не думаю, что Эден Азар когда-либо тренировался так же усиленно, как в последние три недели. Он вышел на новый уровень, и я рад и надеюсь, что он проявит себя на поле. [Нападающий Ромелу] Лукаку и [полузащитник Кевин] де Брюйне тоже должны проявить свои лучшие качества, вообще все нужны команде", - отметил Куртуа.
Первый матч на турнире в России сборная Бельгии сыграет против команды Панамы в Сочи 18 июня, встреча начнется в 18:00 мск. Следующие игры в группе G сборная Бельгии проведет с командами Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград). Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.