Куртуа: сборная Бельгии по футболу чувствует себя увереннее в сравнении с прошлым ЧМ

Сборная Бельгии в 2014 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира в Бразилии, где уступила команде Аргентины со счетом 0:1

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Бельгийские футболисты на чемпионате мира в России чувствуют себя увереннее, чем на турнире 2014 года. Игроки сборной стали более опытными и находятся на пике формы, сообщил журналистам вратарь команды Тибо Куртуа.

Сборная Бельгии в 2014 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира в Бразилии, где уступила команде Аргентины со счетом 0:1. Куртуа отыграл во всех пяти встречах сборной на турнире, дважды сыграв "на ноль".

"Я думаю, что все [наши футболисты] стали намного опытнее, ребята набрали хороший опыт и в жизни, и в футболе. Мы стали спокойнее и знаем, чего ожидать. Конечно, футбол полон сюрпризов, но у нас есть четкое представление, как мы будем играть. Психологически мы все готовы к игре", - сказал Куртуа.