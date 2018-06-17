Мероприятие будет проходить в городе до конца дня, затем эстафету примет Нижний Новгород

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Стритфуд-фестиваль "Гастрономическая карта России" открылся в Ростове-на-Дону в день первого матча чемпионата мира по футболу на стадионе "Ростов-Арена", в котором встретятся сборные Бразилии и Швейцарии. В "футбольном меню" - казачьи курники и удмуртские перепечи, балтийская килька на мурманская треска, мордовские пшенные блины "пачат", татарские эчпочмаки и осетинские пироги.

Ростов стал вторым городом, принимающим стритфуд-фестиваль региональной кухни Welcome Foodball Cup. Старт фестивалю был дан 14 июня в Сочи, где с "Гастрономической картой России" познакомились тысячи российских и иностранных болельщиков. 11 фудтраков региональной кухни - по числу городов, принимающих чемпионат - представляют разные регионы России. В автомобилях, созданных специально для проекта "Гастрономическая карта России" под различные форматы организации уличной еды оборудованы мобильные пекарня, кондитерская, чайная, буузная, пирожковая.

Футбольный курник

Для фестиваля в Ростове специально изготовили два особых кубка. Оба сделаны из теста, только из разного. Один - из бисквитного теста - приехал из Липецка. Второй кубок - русский пирог-курник в форме футбольного мяча - сделан ростовским участником команды фестиваля.

"Это блинный пирог, между блинами собирается начинка, потом все это запечатывается другим тестом. Это "царский курник", его подавали царям, подавали на свадьбах", - рассказал ТАСС основатель и владелец компании-участника фестиваля Олег Кучков.

По словам координатора проекта Екатерины Шаповаловой, такие съедобные кубки изготовлены для всех городов, принимающих матчи ЧМ-2018 - так, кубок из городецкого пряника был презентован в Москве, когда фестиваль отправился в регионы, а Сочи получил кубок из винного мармелада.

В одном из фуд-траков почти такой же курник - поменьше, но тоже в форме мяча - может попробовать любой из гостей. В Ростове именно это блюдо представляет местную кухню, поэтому рекламируют его особенно активно.

Не только икра и борщ

Салем приехал в Ростов из Эквадора - болеть за сборную Бразилии. Из русской кухни успел попробовать борщ - "красный суп". "Очень вкусно, необычно, мне понравилось", - говорит Салем, покупая казачий курник. Он говорит, что никогда не видел пирогов в форме мяча.

"Часто мы думаем, что кухня, которую можно показать нашим иностранным гостям - это блины, борщ, икра. На самом деле наша мультикультурная страна может предложить гораздо больше, и сегодня мы показываем необычные блюда, которые малоизвестны даже нам самим", - говорит Шаповалова.

По ее словам, одна из идей фестиваля - представить регионы России местными блюдами, которые можно "уместить в одной руке".

"Это очень важно, потому что это стрит-фуд, и это должно быть удобно есть. Сейчас у меня в руке калач из Тульской области, здесь есть осетинские пироги из самой Алании, к нам приехали две печки, которые готовят традиционное удмуртское блюдо - перепечи", - рассказывает координатор проекта.

Большой успех имеет настоящая русская печка - здесь можно попробовать ароматный чай с русским караваем. Рядом с фудтраками выступает казачий ансамбль - артисты выходят с самой, пожалуй, известной казачьей песней "По Дону гуляет", а после выступления потчуют гостей традиционными хлебом-солью.

Еще одна "изюминка" фестиваля в Ростове - 100 футбольных мячей, которые организаторы решили подарить гостям фестиваля. Дарение мячей превращается в целое шоу - поймать сувенир на память пытаются и ростовчане, и гости города, и болельщики-иностранцы.

Фестиваль "Гастрономическая карта России" будет работать в Ростове до конца дня, затем эстафету примет Нижний Новгород.

О ЧМ-2018

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" кроме сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.