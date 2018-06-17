Бразилец привез в Ростов двухэтажный велосипед, чтобы катать желающих перед матчами ЧМ

Он рассказал, что управляет велосипедом вместе со своим сыном

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Путешественник Элиас де Соуза Агуер из Бразилии привез с собой в Ростов-на-Дону двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем желающих перед матчами чемпионата мира. Об этом он рассказал в беседе с корр. ТАСС.

"Я из Бразилии, прилетел на самолете, привез сюда велосипед в разобранном виде, затем собрал. Я сам его сконструировал, это было не тяжело", - сказал он.

Он рассказал, что управляет велосипедом вместе со своим сыном. Конструкция, на которой передвигаются болельщики, представляет собой доработанный велосипед с высокой рамой. "Я был на восьми чемпионатах мира, 33 года путешествую уже. Приехал, чтобы поболеть за Бразилию. Мне кажется, Неймар забьет, игра [со швейцарцами] закончится победой Бразилии", - надеется он.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии будет первым на чемпионате мира, который пройдет в Ростове-на-Дону. Встреча состоится 17 июня, игра начнется в 21:00 мск.

Всего в Ростове-на-Дону состоятся пять матчей турнира: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе "Ростов-Арена" кроме сборных Бразилии и Швейцарии (17 июня), сыграют команды Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.