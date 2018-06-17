Подготовка Нижнего Новгорода к ЧМ-2018 обошлась в 67 млрд рублей

Более 50% суммы - федеральные средства, 30% - муниципальные и региональные деньги, 20% - внебюджетные, рассказал вице-губернатор региона Дмитрий Сватковский

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня./ТАСС/. Расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде составили 67 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"Подготовка обошлась в 67 млрд руб., больше 50% - федеральные средства, которые были предоставлены правительством Российской Федерации, 30% - это муниципальные и региональные деньги, 20% - внебюджетные", - сказал он.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.