Тренер: команды Панамы станет опасным соперником для сборной Бельгии на ЧМ-2018

Матч между командами Бельгии и Панамы состоится в понедельник на сочинском стадионе "Фишт"

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Панамы станет опасным соперником для бельгийцев в своем первом матче в истории на чемпионатах мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Матч между командами Бельгии и Панамы состоится в понедельник на сочинском стадионе "Фишт". Он начнется в 18:00 мск и станет первым для обеих команд на чемпионате мира в России. При этом для панамских футболистов эта игра станет дебютной на мировых первенствах.

"Невозможно спланировать, как пойдет этот матч. Ожидаю, что сборная Панамы покажет сильный футбол, ведь представлять свою страну - уникальная возможность, а у них это будет первая на чемпионатах мира, такое бывает лишь один раз. Мы понимаем, что для нас это может быть опасностью, но в конечном итоге нужно найти способ побеждать на этом чемпионате. Ни одна из игр на турнире пока не была легкой, голы забивались в самый неожиданный момент", - сказал Мартинес.

Как отметил наставник сборной Бельгии, команду на трибунах "Фишта" поддержат более тысячи бельгийцев. "Думаю, количество болельщиков не повлияет на игру, но нас поддержат более тысячи бельгийцев. Год назад мы играли на этом стадионе [товарищеский матч со сборной России - 3:3], знакомы с ним, так что будет шоу. Игра будет сложная, сборная Панамы здесь по праву, никто не ожидал, что они окажутся на чемпионате мира, но если они выбили такую футбольную страну, как США, значит они особые, панамцы - одно из главных событий этого турнира", - подчеркнул Мартинес.

"Настроение и условия в нашей команде прекрасные, все игроки за свою карьеру участвовали в ярких футбольных событиях, наша команда - семья, представляющая бельгийский футбол. Лучшей атмосферы быть не может накануне матча, мы рады и свежи, думаю, каждый игрок отражает наш настрой. Мы полагаемся на вклад каждого, а не на двух-трех футболистов, завтра я жду командного результата, мы должны вложиться в этот матч вместе. Для нас, как для команды, важно расти по ходу всех трех матчей турнира, а завтра нужно полностью сосредоточенно сыграть, чтобы победить", - заключил главный тренер сборной Бельгии.

На групповом этапе бельгийская команда после матча с панамцами проведет еще две игры - против сборных Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград). Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.