Тренер: высокий уровень безопасности ЧМ не допустит конфликта фанатов Англии и Туниса

Сборная Туниса проведет свой стартовый матч на чемпионате мира против команды Англии 18 июня на стадионе "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Высокий уровень организации безопасности на чемпионате мира по футболу в России должен способствовать пресечению столкновений между болельщиками сборных Туниса и Англии. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер команды Туниса Набиль Маалул.

Сборные Англии и Туниса встречались на чемпионате мира 1998 года во Франции. Тогда до и после матча в Марселе произошли беспорядки, зачинщиками которых были английские фанаты.

"Я помню все, что происходило тогда вне футбольного поля. Сейчас мы находимся дальше от Франции, где проживает достаточно большая тунисская диаспора, в России же болельщиков из Туниса и Англии меньше. Я также думаю, что высокий уровень безопасности в России не допустит столкновений между болельщиками", - сказал Маалул.

Сборная Туниса проведет свой стартовый матч на чемпионате мира против команды Англии 18 июня на стадионе "Волгоград-Арена". Начало - 21:00 мск.

Как ранее сообщал ТАСС, волгоградские власти не будут усиливать меры безопасности на время матча.