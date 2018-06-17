Сборная Англии по футболу отказалась от церемонии встречи по прилете в Волгоград

Подопечные Гарета Саутгейта отказались от встречи в аэропорту, а также от проведения открытой предматчевой тренировки на стадионе "Волгоград-Арена"

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Англии прилетела в Волгоград за сутки до своего стартового матча чемпионата мира по футболу против команды Туниса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Английские футболисты прибыли в аэропорт Волгограда и сразу же направились в гостиницу.

Подопечные Гарета Саутгейта отказались от встречи в аэропорту, а также от проведения открытой предматчевой тренировки на стадионе "Волгоград-Арена". Команда примет участие в пресс-конференции.

Матч Тунис - Англия состоится 18 июня и начнется в 21:00 мск. Как ранее сообщал ТАСС, местные власти не будут усиливать безопасность, а сам матч посетят не менее 3 тысяч английских фанатов.