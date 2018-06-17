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17 июня, 17:51
Сборная Бельгии не изменит состав на ЧМ-2018, несмотря на травмы нескольких футболистов
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес
© EPA/PANAGIOTIS MOSCHANDREOU
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Об этом сообщил журналистам главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу не будет вносить изменения в состав команды на чемпионат мира, несмотря на проблемы со здоровьем у некоторых игроков. Об этом сообщил журналистам главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

Защитник и капитан команды Венсан Компани получил травму паха в товарищеской игре со сборной Португалии 2 июня (0:0). Другой защитник сборной Томас Вермален получил травму подколенного сухожилия в 37-м туре чемпионата Испании, где он выступает за "Барселону". Футболисты проводили тренировки по индивидуальному плану, но тренерский штаб сборной Бельгии принял решение не отцеплять игроков от состава команды. Резервный защитник бельгийцев Лоран Симан мог заменить кого-либо из партнеров по команде не позднее чем за сутки до первого матча сборной Бельгии на ЧМ-2018.

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"Сегодня утром на основании рекомендаций медицинского штаба мы приняли решение оставить всех 23 футболистов, которые были в заявке на чемпионат мира. Компани восстанавливается лучше, чем мы думали, он сможет сыграть раньше, чем нам казалось. Мы видим его присутствие, он является ценной частью нашего состава. Ждем, чтобы Венсан во время чемпионата мира внес свой вклад", - сказал Мартинес.

Первый матч на турнире в России бельгийская команда проведет против сборной Панамы в Сочи 18 июня, встреча начнется в 18:00 мск. Следующие игры в группе G сборная Бельгии проведет с командами Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).

Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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