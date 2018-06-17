Сборная Бельгии не изменит состав на ЧМ-2018, несмотря на травмы нескольких футболистов

Об этом сообщил журналистам главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес

СОЧИ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу не будет вносить изменения в состав команды на чемпионат мира, несмотря на проблемы со здоровьем у некоторых игроков. Об этом сообщил журналистам главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

Защитник и капитан команды Венсан Компани получил травму паха в товарищеской игре со сборной Португалии 2 июня (0:0). Другой защитник сборной Томас Вермален получил травму подколенного сухожилия в 37-м туре чемпионата Испании, где он выступает за "Барселону". Футболисты проводили тренировки по индивидуальному плану, но тренерский штаб сборной Бельгии принял решение не отцеплять игроков от состава команды. Резервный защитник бельгийцев Лоран Симан мог заменить кого-либо из партнеров по команде не позднее чем за сутки до первого матча сборной Бельгии на ЧМ-2018.