Гаджиев: российские футболисты в матче с египтянами не должны давать пространства Салаху

Матч Россия - Египет начнется в 21:00 мск

Сборные России и Египта сыграют в Санкт-Петербурге 19 июня. Выступающий за "Ливерпуль" Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" 23 мая, в воскресенье впервые принял участие в тренировке в общей группе. В своих первых матчах на чемпионате мира россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а египтяне уступили уругвайцам (0:1). По итогам прошедшего сезона Салах был признан лучшим футболистом чемпионата Англии, с 32 мячами став лучшим бомбардиром турнира.

"Он должен быть под постоянным контролем, ему нельзя давать свободу, пространства на поле. Нужно командное взаимодействие при игре против него, но это общие правила действия против любого сильного игрока, - сказал Гаджиев. - Он пропустил много тренировок, с точки зрения медицины он восстановился. Но насколько он восстановился с точки зрения физических кондиций, сложно сказать, так как речь идет о том, будет он сейчас таким, как до травмы".

В составе сборной России до конца группового этапа не сыграет из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра полузащитник Алан Дзагоев, которого в матче с командой Саудовской Аравии заменил Денис Черышев, ставший автором дубля. "Уровень Алана высокий, он один из лидеров нашей команды на протяжении многих лет. Жаль, что он не примет сейчас участие в играх, но замена оказалась достойной. На вопросы, как команда может сыграть без него, ответила игра с саудовцами, которую наша команда провела без Дзагоева", - подчеркнул Гаджиев.

Матч Россия - Египет начнется в 21:00 мск.