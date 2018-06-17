Сборная Туниса поблагодарила Россию за великолепные условия на ЧМ-2018

Набиль Маалул отметил, что команда Туниса хорошо подготовилась к турниру в России

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Туниса по футболу поблагодарила оргкомитет "Россия-2018" и жителей России за великолепные условия на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Набиль Маалул.

"Хотел бы передать слова благодарности российскому оргкомитету и жителям России. Здесь прекрасная организация и исключительные условия. Первый матч очень важен, в нашей группе есть сильные команды, которых можно назвать фаворитами. Мы же прекрасно подготовились к началу турнира, товарищеские матчи были проведены нами на хорошем уровне", - сказал Маалул.

Сборная Туниса проведет стартовый матч на чемпионате мира против команды Англии 18 июня на стадионе "Волгоград- Арена". Начало - 21:00 мск.