Нойер и Озил вошли в стартовый состав сборной Германии на матч ЧМ с мексиканцами

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Месут Озил вошли в стартовый состав сборной Германии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Мексики. Об этом сообщает пресс-служба немецкой сборной.
Перед вылетом в Россию на чемпионат мира Озил не участвовал в тренировках команды из-за повреждения ноги. Позднее он восстановился от повреждения, однако на тренировке в среду он почувствовал недомогание в спине и покинул занятие.
Полностью состав немецкой сборной выглядит следующим образом: Нойер, Марвин Платтенхардт, Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Йосуа Киммих, Сами Хедира, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Озил, Тимо Вернер и Томас Мюллер.
В составе команды Мексики сыграют Гильермо Очоа, Карлос Сальседо, Эктор Эррера, Мигель Лаюн, Эктор Морено, Уго Айяла, Хесус Гальярдо, Андрес Гуардадо, Карлос Вела, Ирвинг Лосано, Хавьер Эрнандес.
Встреча сборных Германии и Мексики в рамках группы F пройдет в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", матч начнется в 18:00 мск.