Нойер и Озил вошли в стартовый состав сборной Германии на матч ЧМ с мексиканцами

Встреча начнется в 18:00 мск

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Месут Озил вошли в стартовый состав сборной Германии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Мексики. Об этом сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Перед вылетом в Россию на чемпионат мира Озил не участвовал в тренировках команды из-за повреждения ноги. Позднее он восстановился от повреждения, однако на тренировке в среду он почувствовал недомогание в спине и покинул занятие.