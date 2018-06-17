Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч ЧМ-2018 с египтянами

На матч с командой не полетел полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму во встрече со сборной Саудовской Аравии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу вылетела в Санкт-Петербург на второй матч группового этапа чемпионата мира с командой Египта. Об этом сообщается в Twitter сборной.

На матч с командой не полетел полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму во встрече со сборной Саудовской Аравии (5:0). По итогам обследования Дзагоеву было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, он продолжит восстановление в Москве.

Матч с египтянами пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 19 июня. Сборная России лидирует в группе A с тремя очками, второе место занимает команда Уругвая (3), уступая по количеству забитых голов. Египтяне и саудовцы не набрали ни одного очка.