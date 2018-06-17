Игрок стал автором единственного гола, отправив мяч в ворота ударом со штрафного

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Сербии Александр Коларов признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира с командой Коста-Рики. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В воскресенье в матче группы Е сербы одержали победу над командой Коста-Рики со счетом 1:0. Коларов стал автором гола, отправив мяч в ворота ударом со штрафного. Встреча прошла в Самаре.

В следующем матче сербы 22 июня сыграют с командой Швейцарии в Калининграде, в тот же день сборная Коста-Рики сыграет с бразильцами в Санкт-Петербурге.