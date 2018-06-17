Сборная Сербии победила команду Коста-Рики в матче чемпионата мира по футболу

Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0 в пользу сербской команды

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы E прошла в Самаре.

На 56-й минуте отличился защитник сборной Сербии Александр Коларов, который был признан лучшим игроком матча.

Защитник Бранислав Иванович установил рекорд по количеству матчей за сборную Сербии. Встреча с костариканцами стала для Ивановича 104-й за национальную команду. Он превзошел достижение полузащитника Деяна Станковича (103). Сборные Коста-Рики и Сербии впервые встречались в рамках чемпионатов мира.

Прошедшая встреча установила рекорд посещаемости "Самары-Арены", матч собрал 41 432 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен на втором тестовом матче на арене в 37-м туре Футбольной национальной лиги между местными "Крыльями Советов" и "Кубанью". На него было продано 40 619 билетов.

Сборная Сербии вышла в лидеры группы E, набрав три очка. В другом матче группы в воскресенье в Ростове-на-Дону сыграют команды Бразилии и Швейцарии.

В следующем матче сербы 22 июня сыграют с командой Швейцарии в Калининграде, в тот же день сборная Коста-Рики сыграет с бразильцами в Санкт-Петербурге.