Ассистировать Скомине будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан

ТАСС, 17 июня. Словенец Дамир Скомина назначен главным судьей матча группового этапа чемпионата мира в России между сборными Колумбии и Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Ассистировать Скомине будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервным судьей назначен алжирец Мехди Абид Шареф. Матч пройдет 19 июня в Саранске.

В этот же день на стадионе "Спартак" в Москве состоится игра между сборными Польши и Сенегала. Главным судьей матча назначен Шукралла Наваф из Бахрейна. Абдулла Тулефат Ясер из Бахрейна и Ал Марри Талеб из Катара будут его ассистентами. Резервным судьей матча будет катарец Абдулрахман Аль Джассим.