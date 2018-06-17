Муриель: колумбийцам стоит опасаться контратак японских футболистов в матче ЧМ-2018

Его партнер по национальной команде Сантьяго Ариас отметил, что с нетерпением ждет первого матча на турнире

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Сборной Колумбии по футболу необходимо сохранять концентрацию на протяжении всего матча, не позволяя соперникам по первому матчу на чемпионате мира японцам совершать быстрые контратаки. Об этом на пресс-конференции заявил форвард южноамериканской сборной Луис Муриель.

Встреча между сборными Колумбии и Японии пройдет 19 июня в Саранске.

"Думаю, что Япония - соперник, который хорошо переходит из защиты в атаку, - сказал нападающий "Севильи". - Думаю, что их защита попробует быстро приспособиться к нашей манере игры, поэтому в момент, когда мы плохо расположимся на поле, они могут нам создать много проблем. Поэтому мы должны сыграть очень сосредоточенно".

Его партнер по национальной команде Сантьяго Ариас отметил, что с нетерпением ждет первого матча на турнире. "Мы хотим начать с победы, и уверены в проделанной работе. У нас команда, умеющая атаковать", - подчеркнул он.

Четыре года назад, на чемпионате мира в Бразилии, сборная Колумбии дошла до четвертьфинала.