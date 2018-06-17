По официальным данным, встреча собрала 41 432 зрителей

САМАРА, 17 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости стадиона "Самара-Арена" в Самаре установлен на матче чемпионата мира по футболу между сборными Коста-Рики и Сербии. По официальным данным, встреча собрала 41 432 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен на втором тестовом матче на арене в 37-м туре Футбольной национальной лиги между местными "Крыльями Советов" и "Кубанью". На него было продано 40 619 билетов.

"Самара-Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля и стала последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей. Первый тестовый матч на стадионе состоялся 28 апреля.

Чемпионат мира в России проходит в 11 городах и завершится 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.